Брат главы Офиса Зеленского обещал за деньги уничтожить международный бизнес в Одессе, – СМИ. ВИДЕО

Об этом свидетельствуют видеозаписи, которые нардеп Гео Лерос передал журналистам Bihus.Info, сообщает БизнесЦензор.

В распоряжении журналистов оказалось около 30 часов скрытой съемки многочисленных встреч Дениса Ермака и его помощников с потенциальными кандидатами на высокие государственные должности, которые происходили в августе-октябре 2019 года.

Во время этих встреч Ермак неоднократно заявлял о том, что на него возложена роль "пропускать через себя" людей, претендующих на должности в тех или иных отраслях. Диапазон этих отраслей оказался довольно широким - от налоговой в районном центре Ровенской области в Министерство инфраструктуры и "Энергоатоме".

Ермак регулярно подчеркивал, что эту функцию он выполняет, потому что является братом помощника Зеленского и имеет возможность напрямую общаться с президентом и руководителями правоохранительных органов.

Значительная часть встреч Ермака посвящена обсуждению возможности прекращения бизнес-роста компании "ТИС" и влияния в Украине одной из крупнейших в мире контейнерных компаний - датской Maersk.

"Уничтожать связи" двух компаний Ермак с помощниками берутся якобы в интересах конкурентов - одесской фирмы "КТЛ Украина", которая, в свою очередь, является частью мощной турецкой компании Kinay Group.

Из разговора помощников Ермака следует, что турецкий бизнес готов платить по 300 тысяч долларов в месяц за реализацию их целей.

Редакция Bihus.Info связалась с руководителями компании "КТЛ Украина", к которым, судя по видео, Денис Ермак отправлял доверенное лицо Владимира Лебедева, чтобы собрать информацию о необходимых действиях против "ТИС" и Maersk. Они рассказали, что Денис Ермак ранее работал в "КТЛ Украина". И что посредник от Дениса Ермака Владимир Лебедев действительно приезжал в Одессу на их предприятие в 2019 году. Однако, по их версии, мотива "сбить" "ТИС" и Maersk у их сотрудничества с братом помощника президента не было.

Однако на видео Денис Ермак утверждает обратное. "Чем быстрее мы начнем предпринимать активные действия, излагать изменения по нормативной базе, тем быстрее по сути нам обеспечат очень хорошую финансовую поддержку", - говорит Ермак-младший 6 сентября 2019 года, инструктируя Владимира Лебедева о поездке к своему бывшему работодателю "КТЛ Украина".

В ходе этого разговора Ермак надиктовал Лебедеву телефоны коммерческого директора "КТЛ Украина" Андрея Кузьмина и гендиректора "КТЛ" Игоря Хохлова и объяснил, что с "КТЛ Украина" нужно разработать конкретный план мер по борьбе с "ТИС" и Maersk.

"Любое действие, предпринятое нами, оно выделяется в четко определенную цифру", - сказал Денис Ермак Владимиру Лебедеву 16 сентября, во время отчета Владимира о поездке в "КТЛ Украина".