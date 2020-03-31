Бывший представитель Януковича в Раде переоформил недвижимость на компанию из США. ВИДЕО

Об этом сообщается в телепрограмме "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

До Революции Достоинства Юрий Мирошниченко и его мать Валентина Кочура владели офисными помещениями, квартирами, гаражами в Киеве, Киевской и Черниговской областях.

В частности, бывший регионал имел по меньшей мере четыре квартиры и столько же паркомест в центре Киева: три по улице Институтской и одну на Саксаганского. Его мать управляла офисом на 400 кв. м на бульваре Леси Украинки.

Однако сейчас в декларации политика остались лишь две квартиры в Чабанах и земельный участок в Подгорцах.

Сам Юрий Мирошниченко рассказывает, что приобрел недвижимость в правительственном квартале за одолженные у знакомых деньги еще в 2010 году.

"У меня возникло желание иметь недвижимость, сдавать ее в аренду и с этого иметь доход дополнительный", – поясняет политик покупку квартир на Институтской.

Однако, по его словам, заработать на сдаче недвижимости в аренду не получилось и ее якобы пришлось отдать за долги. Таким образом, по словам Мирошниченко, едва ли не все его имущество оказалось у американской компании из штата Невада Asset Holdings, LLC.

"Да, у кого у меня был залог, тот и забрал залог. Причем это было не в судебном порядке. Я сам признал, что не смог оплачивать. Поэтому залог вернул", – утверждает член ЦИК.

Как отмечают авторы расследования, несмотря на это Мирошниченко до сих пор можно встретить у дома на Институтской, квартиры в котором якобы ему уже не принадлежат.

Сам политик объясняет это так: "Я бываю в том числе и на Институтской, и на Грушевского, и на Леси Украинки. То есть, я бываю по всему Киеву, в том числе и там".

Как выяснили журналисты, сейчас квартиры на Институтской также находятся в собственности американской компании Asset Holdings, LLC. Однако в менеджменте этой фирмы – близкие к Мирошниченко люди. Руководит украинским представительством компании Евгений Павленко. Одновременно он числится руководителем еще двух компаний – ООО "Медиация Юрия Мирошниченко" и ООО "Академия Юрия Мирошниченко". Учредителей обеих компаний указана мать политика.

Владельцев самой Asset Holdings, LLC раскрыть невозможно, поскольку она зарегистрирована в штате Невада. Однако ее менеджеры – Лариса Задоен и Марк Рабинович – имеют связи с фирмой бывшей жены Мирошниченко Софии – Real Market Research, Inc.

Так, Марк Рабинович занимал руководящие должности и в Real Market Research, Inc Софии Мирошниченко. А менеджер Asset Holdings, LLC – Лариса Задоен – жена Михаила Задоена, который числился учредителем в Real Market Research, Inc.

Таким образом, уже пять лет почти все имущество ексрегионала находится в собственности американской компании Asset Holdings, LLC, руководят которой связанные с ним же люди, а сам член ЦИК до сих пор "наведывается" к бывшей недвижимости.