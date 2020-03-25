У семьи главы Минздрава нашли купленный в кредит элитный особняк и недвижимость на Буковеле. ВИДЕО

Об этом сообщает проект журналистских расследований "Слідство.Інфо", передает БизнесЦензор.

Илья Емец 17 лет возглавлял государственный центр детской кардиологии и кардиохирургии с небольшим перерывом на работу в министерстве здравоохранения в 2011 году. Исходя из данных в декларации министра, за последние 4 года он официально заработал чуть больше 2 миллионов гривен.

В то же время, накануне назначения министром Емец приобрел земельный участок и особняк площадью более 400 кв. м в поселке Козин под Киевом за почти 12,5 млн грн. В декларации Емец указал, что деньги на эту недвижимость одолжил у совладельцев юридической фирмы "Салком".

Один из них, адвокат Евгений Кубко, рассказал, что Илья Емец будет выплачивать кредит, возвращая примерно 40% своего заработка.

Как подсчитали журналисты, если учесть, что в прошлом году Емец официально заработал чуть больше 700 тыс. грн, то на погашение всей ссуды ему понадобится 44 года.

Кроме того, как оказалось, в собственности 28-летнего сына министра – Глеба Емца – квартира на 113 квадратов и нежилое помещение площадью почти 75 кв. м в одной из новостроек Киева, а также апартаменты площадью более 56 кв. м на горнолыжном курорте "Буковель". Стоимость этой недвижимости оценивается минимум в $250 тыс.

По официальным данным, эту недвижимость три года назад ему подарила его бабушка, которой в то время было 90 лет. Откуда у бабушки деньги на такие ценные подарки, Глеб Емец отказался объяснять.

При этом уже шесть лет Емец-младший работает в медицинском центре, которым до недавнего времени руководил его отец.

Также с недавних пор Глеб Емец владеет третью компании "Примула Резорт". Этой фирме принадлежит гостиничный комплекс почти на 8000 кв. м в центре горнолыжного курорта "Буковель". Партнером Глеба Емца в этом бизнесе выступает бывший член "Партии регионов" и председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации при Януковиче Василий Чуднов.

В 2013 году, еще будучи руководителем области, Чуднов называл нынешнего министра здравоохранения Илью Емца близким другом и озвучивал общую идею создания кардиоцентра на Ивано-Франковщине.

Сам Емец-младший заявил, что впервые слышит название такой фирмы. Хотя потом предположил, что все-же может быть ее совладельцем.

Бывшая жена министра Емца Татьяна Осина, с которой он развелся в прошлом году после более чем сорока лет в браке, – совладелица частной "Клиники новых технологий". Фирма работает на территории Национального института Амосова, и ее врачи осуществляют, в частности, операции на сердце.

В 2014 году журналисты Bihus.Info выяснили, что эта клиника, работая на территории государственного учреждения, фактически отбирает у нее наиболее финансово обеспеченных клиентов – иностранцев – и оказывает им платные услуги. Также на деятельность этой фирмы обратили внимание и правоохранители. В частности, в прошлом году следователи полиции получили доступ к договорам аренды клиники, заключенных с институтом Амосова.

Как сообщалось, ранее гендиректор госпредприятия "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов заявил, что министр здравоохранения Илья Емец потребовал с нарушением процедуры назначить заместителем главы госпредприятия "Медицинские закупки Украины" предложенного им кандидата, а также блокирует проведение закупок медпрепаратов.

По словам Жумадилов, речь шла о требовании назначить "заместителем генерального директора (а реально "смотрящим" от министра) человека с уголовным прошлым, осужденного за кражу". В этой связи глава госпредприятия написал заявление в ГБР.

Министр не опроверг это заявление. Пресс-служба Минздрава сообщила о поручении Емца провести служебное расследование ситуации в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины".

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Напомним, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" создано в октябре 2018 года. С июля 2019 года его главой по итогам открытого конкурса назначен Арсен Жумадилов. До назначения он возглавлял общественную организацию "Крымский институт стратегических исследований", преподавал в НаУКМА и являлся совладельцем благотворительного фонда "Украинское наследие".

Верховная Рада 4 марта утвердила на должности премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. За принятие внесенного президентом Владимиром Зеленским постановления проголосовал 291 народный депутат.

При этом на должность министра здравоохранения назначен детский кардиолог Илья Емец, который уже занимал эту должность в 2010-2011 годах во время президентства Виктора Януковича.