У столичных таможенников нашли оформленный на родственников элитный автопарк. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

Журналисты проанализировали декларации и реальное имущественное состояние трех сотрудников таможенного поста "Киев-Западный" Киевской городской таможни.

Расследование показало, что работник таможенного поста "Западный" Александр Симчук использует для передвижение новый автомобиль BMW X5М стоимостью около $90 тыс. Но оформлен он на сестру его жены – Ирину Пасюту, которая работает фитнес-тренером в одном из спортклубов Киева и, по данным программы, не имела доходов, сопоставим с покупкой такой дорогой машины.

Вместе с тем, это не единственное авто, которое на нее оформлено. Так, за последние несколько лет на Пасюту оформляли целый ряд элитных автомобилей: три Mercedes-Benz (один из них "кубик"), два BMW, Lexus, Toyota Land Cruiser, и даже Jaguar.

Однако на самом деле, судя по фото жены Симчука в соцсетях, на оформленных на родственницу автомобилях ездил именно таможенник и его семья: среди фотографий есть фото и 540-й BMW, а также "кубика".

Также журналисты зафиксировали Александра Симчука на Toyota RAV4, оформленной на отца, который работает в районной больнице маленького городка Теплик Винницкой области. При этом, согласно официальным данным, мать-учительница купила Симчуку квартиру в новостройке рыночной стоимостью более $100 тыс.

Однако автомобилей, которые оформлялись на Пасюту или отца, таможенник Симчук не декларировал. Официальная зарплата Симчука, согласно последней обнародованной декларации, – около 9 тыс. грн в месяц.

На этом же таможенном посту работает обычным инспектором Лариса Тыква. Она ездит на Suzuki sx4. Это новая машина 2019 года выпуска стоимостью $20 тыс. Эту машину Тиква оформила на себя и задекларировала. Однако в ее декларации есть другое имущество, происхождение которого под вопросом.

Так, в 2015 году Тыква приобрела квартиру площадью почти 80 кв. м, ее цена в декларации – около $37 тыс. Однако по данным реестра недвижимости жилье находится в ЖК "Зеленый остров". Квадратный метр без ремонта там стоит $1600-1700. В сети есть объявления о продаже квартиры с метражом, идентичным квартире инспектора таможни за $134 тыс. или в три раза дороже, чем указано в декларации.

При этом зарплата Тыквы пять лет назад, когда она покупала эту квартиру, составляла около 6 тыс. грн в месяц.

Еще один обычный инспектор на этом таможенном посту – 28-летний инспектор Руслан Серветник – в 2014 году он приобрел квартиру площадью 114 кв. м за $145 тыс. Сейчас его зарплата на таможне – 9 тыс. грн в месяц. А на момент покупки жилья 23-летний таможенник получал еще меньше.

Ездит Серветник на Volvo S90, оформленной на его отца Артура Серветника. Транспорт привезенный с аукциона в США по словам Серветника-старшего обошелся в $20 тыс. При этом на мать таможенника оформлена Аcura RDX, рыночной стоимостью около $20 тыс. Кроме того, у родителей таможенника есть коммерческая недвижимость в новостройке в Киеве: два нежилых помещения, рыночная стоимость которых около $350 тыс.

При этом имущественное положение Серветника младшего вряд ли можно объяснить состоятельными родителями: отец таможенника – сам таможенник на пенсии. По данным программы, за последние десять лет официальные доходы отца составили около 300 тыс. грн, матери – около 160 тыс. Поэтому происхождение средств на приобретение имущества обоих поколений госслужащих сомнительное.