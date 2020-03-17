Украина запрещает пассажирские перевозки и ужесточает карантин

Об этом со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров Украины сообщает БизнесЦензор.

"Во исполнение поручения Президента Украины и решения Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС Кабинет Министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - сообщает Кабмин.

Постановлением Кабмина введен запрет с 18 марта по 3 апреля железнодорожного, авиа- и автобусного междугородных и межобластных пассажирских перевозок, а также работа метрополитенов.

Документом, в частности, запрещено с 18 марта по 3 апреля:

на всей территории государства регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом в пригородном, междугородном внутриобластном и межобластном сообщении;

перевозки более 10 пассажиров одновременно в трамваях, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах.

Кроме того, с 17 марта по 3 апреля запрещена перевозка пассажиров метрополитеном в Киеве, Харькове и Днепре.

С 18 марта до принятия отдельного решения запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем).

При этом АО "Укрзализныця" разрешено осуществлять отдельные пассажирские рейсы во внутреннем железнодорожном сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае по согласованию с Мининфраструктуры и Минздравом, или же международном железнодорожном сообщении по согласованию Мининфраструктуры, МИД и Госпогранслужбы.

Также с 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек. Разрешены только меры, необходимые для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления.

С 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.

Министерству здравоохранения поручено приостановить плановую госпитализацию и плановые операции, кроме неотложных и срочных. Кроме того, МОЗ должен максимально подготовить и перепрофилировать медицинские учреждения для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.

Контроль за выполнением данного постановления Правительства возложено на МВД и Национальную полицию.

Органам власти, предприятиям и организациям рекомендовано обеспечить организацию посменной работы сотрудников, а при технической возможности - также работы в режиме онлайн.

В ночь на 17 марта президент Владимир Зеленский обратился к стране и заявил, что по состоянию на 16 марта в Украине проработано 79 подозрений на коронавирус.

"Пять из них, к сожалению, положительные. 64 – не подтвердились. Еще 10 прорабатываются лабораторно", - сообщил Зеленский.

Он призвал Кабмин ужесточить карантин. Кроме указанных ограничений Зеленский призвал правительство выделить пенсионерам доплаты, которые получают маленькие пенсии.

"Кроме того, граждане, получающие пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен", - сообщил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что Верховная Рада не должна менять свою работу на время карантина.

"Дорогие украинцы! Опыт Китая показывает, что непопулярные и жесткие решения преодолевают вирус и спасают жизнь. Опыт других стран показывает, что мягкотелость и либеральность – это союзники коронавируса.

Поэтому мы будем действовать жестко, безотлагательно, возможно, непопулярно, но ради одного – жизни и здоровья украинцев", - сказал Зеленский.