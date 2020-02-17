В Киеве задержан скандальный запорожский "авторитет" Евгений Анисимов. ВИДЕО

Об этом в своем Facebook сообщил собственник компании Global Spirits Евгений Черняк, передает БизнесЦензор.

"Интересная деталь, сдал Анисима его ближайший соратник, - написал Черняк.

По его словам, во время президентства Виктора Януковича, Анисимов пытался отобрать бизнес Черняка – "Украинскую дистрибуционную компанию", которая занимается производством и реализацией крепкого алкоголя.

Также, по словам Черняка, с 2014 года Анисимов жил в элитном поселке Козин под Киевом. Все это время он числился в розыске.

Национальная полиция Украины сообщила о задержании лидера преступной организации в Киеве.

"Задержанный шесть лет находился в международном розыске и скрывался от правоохранительных органов. Ему инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных шестью статьями Уголовного кодекса Украины", - сообщает полиция.

Нацполиция сообщает, что задержание проходило при поддержке спецназа, а задержанного запорожские правоохранители шесть лет назад объявили в международный розыск. Имени задержанного Нацполиция не сообщает.

12 января 2018 года следственным судьей Орджоникидзевского районного суда Запорожья вынесено постановление об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Его доставят для проведения следственных действий в Запорожье.

Мужчине инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 (отмывание доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, задержанного подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 189 (вымогательство), ч. 1 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия) и ч. 1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает запорожское издание Прав.Да, в конце 2013 года Евгений Анисимов был задержан – также в Киеве. Тогда у него возник конфликт с другим приближенным к Семье Виктора Януковича – Юрием Иванющенко ("Юра Енакиевский").

В феврале 2014 года Евгений Анисимов был выпущен из СИЗО, однако вскоре вновь объявлен в розыск. Считалось, что он покинул страну. Хотя в Запорожье у него оставались активы.



