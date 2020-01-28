Новая глава ГБР назначила своим заместителем мужа партнерши по бизнесу. ВИДЕО

Об этом сообщает программа "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

Как выяснили журналисты, Александр Соколов с 2014 года работал в управлении Службы безопасности Украины в Харьковской области, откуда родом и сама Ирина Венедиктова. Однако связь между ними прослеживается не напрямую, а через Анну Соколову – жену Александра Соколова.

Так, в своей декларации за 2018 год Анна Соколова задекларировала 125 тыс. грн дохода от ООО "Перегрин Кэпитал Групп". Это – юридическая фирма, основательницей которой является Наталья Колесник – свекровь Венедиктовой и мать ее мужа, Дениса Колесника.

Сама Ирина Венедиктова имеет и прямую связь с юридической фирмой "Перегрин Капитал Групп". В тот период, когда Анна Соколова получала от этой фирмы доходы, Венедиктова официально была советницей этой компании.

Кроме того, и.о. директора ГБР владеет двумя торговыми знаками, в которых фигурирует слово "Перегрин". Речь идет об украинском знаке "Центр обслуживания иностранных студентов "Перегрин" и его английском аналоге.

Также Венедиктова неоднократно участвовала в мероприятиях, которые проводило предприятие "Перегрин Кэпитал Групп". Об этом свидетельствуют фотогалереи фирмы в социальной сети Facebook. На некоторых из этих фотографий можно увидеть Ирину Венедиктову рядом с Русланом Стефанчуком – нынешним вице-спикером Верховной Рады.

Напомним, ГБР объявила конкурс на заместителя и первого заместителя директора 30 декабря, установив срок подачи документов до 3 января. Хотя порядок проведения конкурсов в ГБР отводит на прием документе не менее 15 рабочих дней.

Как сообщалось, ранее Венедиктова назначила первым заместителем директора Государственного бюро расследований бывшего адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Бабикова. Перед этим Бабиков также был связан с Харьковом – работал в прокуратуре Харьковской области.

Ранее ряд общественных организаций обратились к президенту, руководства ГБР, Офису генпрокурора, НАБУ и народным депутатов с открытым письмом, в котором призвал не назначать Александра Бабикова заместителем директора ГБР, поскольку он сможет повлиять на расследование дел времен Революции Достоинства, в которых фигурирует его многолетний клиент Янукович.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил Ирину Венедиктову временно исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований 27 декабря 2019 года, предварительно подписав 24 декабря закон, который предоставил главе государства соответствующие полномочия.

До назначения главой ГБР Венедиктова являлась народным депутатом фракции "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. На внеочередных парламентских выборах в 2019 году она была №3 в списке одноименной партии.