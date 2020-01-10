New York Times опубликовала видео попадания ракеты в самолет МАУ

Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает БизнесЦензор.

"Видео, проверенное The New York Times, похоже, показывает, что иранская ракета попала в самолет возле аэропорта Тегерана, района, где в среду разбился украинский самолет, в результате чего погибли все 176 человек на борту", - сообщает издание.

По данным The New York Times, согласно видео, небольшой взрыв произошел, когда нечто, похожее на ракету, ударило по самолету над городом Паранд, расположенным недалеко от аэропорта, но самолет не взорвался. Самолет продолжал летать в течение нескольких минут и повернул обратно к аэропорту.

После попадания самолет прекратил передачу своего сигнала, вылетел в сторону аэропорта, а затем быстро взорвался и разбился, показали другие видео, подтвержденные The Times.

Премьер Канады Джастин Трюдо вчера заявил, что Канада располагает доказательствами того, что самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ 8 января в Тегеране сбила иранская ракета.

Exclusive: Video verified by The New York Times shows a Ukrainian airliner being hit over Tehran on Wednesday https://t.co/brU9ZRmRX9 — The New York Times (@nytimes) January 9, 2020

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Ранее американские Newsweek и CBS, а также агентство Reuters со ссылкой на источники сообщили, что украинский самолет мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой.

Как сообщалось, в предварительному докладе иранского управления гражданской авиации приводятся показания свидетелей, находившихся на земле и в пролетавшем мимо на большой высоте самолете, согласно которым борт МАУ горел в воздухе.

В сообщении иранского ведомства сказано, что самолет, последний раз прошедший плановое техническое обслуживание в понедельник, вероятно, столкнулся с технической проблемой. О какой именно проблеме идет речь, в отчете не указывается.

В свою очередь секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что рассматривается 7 версий причин катастрофы, в том числе теракт и попадание зенитной ракеты в самолет.

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Напомним, 8 января 2020 года самолет авиакомпании МАУ при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев потерпело крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Крушение произошло через несколько часов после того, как Иран нанес ракетные удары по возглавляемым США силам в Ираке, что вызвало подозрения о том, что самолет, возможно, был поражен при обстрелах.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 года производства, был получен авиакомпанией МАУ напрямую с завода концерна. В МАУ подчеркивали, что судном управляли опытные пилоты, а последнее плановое техническое обслуживание самолета перед вылетом проводилось 6 января 2020 года.

Все 167 пассажиров и девять членов экипажа погибли в результате крушения. По данным иранских властей, на борту находились 146 граждан Ирана, 10 – Афганистана, 11 украинцев, 5 канадцев и четыре шведа, хотя жертвы могли также иметь гражданство других стран. По сообщению украинских властей, среди жертв были 82 иранца, 63 канадца, 11 украинцев, 10 шведов, три немца и три британца. Маршрут Тегеран-Торонто через Киев часто используется канадцами иранского происхождения в связи с отсутствием прямых рейсов.

После этого Украина запретила полеты в воздушном пространстве Ирана украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января и объявила траур.