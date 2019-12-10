Миллионы на партию Зеленского перечислили через фиктивные фирмы, – СМИ. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

Так, ООО "Ярославова реклама" перечислило на счет партии 3,3 млн грн. При этом, как оказалось, владелец фирмы – 22-летний Ярослав Кузка – работает поваром в одном из киевских ресторанов, где готовит хинкали. По адресу, где якобы зарегистрирована компания Кузки, о такой фирме никогда не слышали.

Еще одна фирма – ООО "Компания Пром Импорт" – перечислила партии "Слуга народа" около 500 тыс. грн. Как выяснили журналисты, владелица компании Юлиана Куку занимается продажей женского белья. В соцсетях женщина жалуется на то, что продажи ее белья "не идут". При этом Куку утверждает, что полмиллиона пожертвовала таки она.

"Это благотворительный взнос, который мы можем сделать любому, правильно? .. Ну вот мы и сделали", – отметила Куку.

Место регистрации компании Юлианы Куку – формальное. Это так называемый адрес массовой регистрации. В одном помещении здесь "прописана" целый ряд фирм, которые на самом деле там не функционируют.

Еще один донор партии – фермерское хозяйство "Дары Закарпатья 1979". Предприятие перечислило "слугам" 3,3 млн грн. Журналисты выяснили, что ее владелец Артем Микулинский зарегистрирован в Херсоне и фигурирует в целом ряде уголовных дел. Причины – мелкие кражи и драки с женой.

При этом органы опеки пытаются лишить его родительских прав. Мать Микулинского рассказала, что молодой человек имеет инвалидность и нигде не работает.