У семьи нардепа Дубинского нашли десятки квартир и автомобилей. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

При этом официальные доходы семьи Дубинского не могли позволить покупку такого количества имущества.

Ранее Дубинский работал на телеканале "1 + 1" - в телепрограмме расследований "Деньги", которая занималась разоблачениями коррупции, в том числе недекларирования имущества чиновниками.

Дубинский сейчас является владельцем 10 автомобилей, которые приобрел в течение последних 5 лет. Также нардеп пользуется Toyota Land Cruiser 2013 выпуска, которая стоит почти 50 тысяч долларов и официально принадлежит его матери Алле Березовской. Пенсионерка также обладает большим автопарком в котором в общей сложности 7 автомобилей. Среди них два Mercedes G55 2009 года выпуска и Е55 2003 и Maserati Coupe Cambiocorsa 2006 года выпуска.

У жены нардепа Леси Цыбко и вышеупомянутой матери - целая коллекция недвижимости в Киеве и области. В частности, Дубинский является владельцем двух квартир в прилегающем к пятизвездочноу отелю на берегу Днепра Fairmont Grand Hotel доме. Их он якобы приобрел в 2014 году за $200 тысяч. В 2016 году оценочная стоимость таких квартир достигала $500 млн.

Также у Дубинского 6 земельных участков в Хотове под Киевом, на двух из них уже возведены имения. Земля с домом у нардепа есть и в Соломенском районе Киева. Еще Дубинский имеет квартиру в элитном жилом комплексе "Французский квартал" на Печерске и квартиру на Теремках.

По словам нардеп, его официальная зарплата на телеканале "1 + 1" составляла около 70-80 тысяч гривен в месяц. Этого недостаточно для покупки такого количества недвижимости.

Владелицей еще 7 квартир в Киеве является жена нардепа Леся Цыбко. В октябре 2015 года Леся Цыбко купила три квартиры в элитном квартале на Печерске, потом докупила еще одну квартиру там же. Через год - приобрела еще одну - трехкомнатную.

В общем, за три года жена Дубинского вложила в недвижимость примерно треть миллиона долларов. Оценить официальные заработки жены нардепа довольно сложно. Потому что она работала в общественные организации "Лига финансового развития", где была директором по маркетингу, а сам Дубинский - учредителем. Организация ранее регулярно проводила различные круглые столы, касающиеся банковского сектора.

Всего 19 объектов недвижимости находятся в собственности матери Дубинского. Стоимость активов Аллы Березовской - примерно $1 миллион. Значительная часть недвижимости появилась у женщины непосредственно перед парламентскими выборами.

По информации журналистов, к 2016 году официальный доход Березовской формировала пенсия. Объяснять происхождение состояния народный депутат отказался.



