Компания Богдана и Вавриша застраивает 30 гектаров "рекреационной" земли МВД

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

Договор на строительство ЖК "Нацакадемия", которое и является пользователем двух участков на 22 километре Харьковского шоссе в Киеве, подписало с компанией "Резон" летом 2017 года. Будущий жилой комплекс называется "O2 Residence" и будет состоять из 12 домов, магазинов, школы, дома отдыха, СПА и тому подобное.

"Резон" имеет трех владельцев. Первая - Ольга Клецко. Женщина ранее уже была вовлечена в ряд предыдущих застроек компании Андрея Вавриша. Второй владелец "Резон" - компания "Эверест", руководителем которой является Дмитрий Евсей - юрист и партнер Вавриша. Третьим бенефициаром "Резон" является фирма "Эльбрус", руководит которой Кирилл Скурский.

Микроавтобус, записанный на него, журналисты неоднократно фиксировали в сопровождении автомобилей Андрея Богдана. Девелопером проекта выступает компания "Сага Девелопмент" самого Андрея Вавриша.

Два участка - 23 и 6 гектаров - в пользование тогда еще Института внутренних дел город передал еще в 1997 году. Обе передавались для рекреации, а именно - для оздоровления курсантов. В 2013 году больший участок - 23 гектара - официально перерегистрировали, он получил кадастровый номер и соответствующее целевое назначение - рекреационное. Строительство жилых домов на землях рекреации запрещено. Меньший участок - более 6 гектаров - перерегистрировали только в 2017 году, накануне подписания договора с "Резон".

Этот участок предоставлялась для рекреации, но получил уже другое целевое назначение - для размещения и дислокации войск Национальной гвардии. На такой земле строительство уже разрешено. Здесь, например, можно строить жилье для военнослужащих.

Градостроительные условия и ограничения - документ, который, по сути дает старт каждой новой застройке, - Академия МВД получила от КГГА летом 2015 года. Именно в то время их подготовкой занималась служба градостроительного кадастра, возглавляемая на тот момент Вавришем.