БизнесЦензор

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15.10.19 13:04

Компания Микитася тайно получила 695 миллионов на строительство военных хранилищ. ВИДЕО

Заказ на строительство новых хранилищ на военных арсеналах в Хмельницкой и Кировоградской областях получило ООО "Северо-Украинский строительный альянс", связанное с экс-нардепом Максимом Микитась.

Компания Микитася тайно получила 695 миллионов на строительство военных хранилищ. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Bihus.Info сообщает БизнесЦензор.

Эта же компания была оштрафована Антимонопольным комитетом Украины за сговор на конкурсе по ремонту Шулявского моста в Киеве.

В 2018 году после серии взрывов на военных арсеналах государство выделило средства на реконструкцию и строительство 15 новых хранилищ. Отбор компаний для выполнения этих работ проводился тайно.

На запрос журналистов в генштабе ВСУ объяснили, что без объявлений привлекли к отбору четыре компании: ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", ООО "СК "Укрбудмонтаж ", ООО" СК "Ольвия" и ООО "Рубикон-Монолит".

Победителя выбирали из двух компаний, связанных с Микитасем: совладелицей ООО "СК "Укрбудмонтаж" была жена экс-нардепа Наталья Микитась, а ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" принадлежит Андрею Якусевичу, который работал помощником Микитася в Верховной Раде.

Победителем определили ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс", как единственную, которая имела доступ к работам, связанным с государственной тайной.

Адрес ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" совпадает с адресом офисов ООО "Укрбуд девеломпент" и государственного ПАО "Строительная компания "Укрбуд", все компании имеют связь с Митасем.

ООО "Северо-Украинский Строительный Альянс" выделили 374 млн грн за строительство новых хранилищ на арсенале в Хмельницкой области и еще 320 млн грн за строительство хранилищ на арсенале в Кировоградской области. Все работы должны быть завершены до 2021 года.

По словам тогдашнего президента Петра Порошенко, на арсенале в Хмельницкой области работы должны были закончиться еще в 2018 году, однако строительные работы на арсенале еще продолжаются.

Съемочная группа журналистов зафиксировала, что на территории военной части заезжает транспорт с символикой UTB corporation, то есть корпорации "Укртрансстрой". Эта компания связана с "Укрбудом".

Сам Микитась причастность к компаниям отвергает.

ООО "Северо-Украинский строительный Альянс" также является подрядчиком на строительстве Шулявского моста в Киеве. Компания получила за Шулявский мост почти 100% предоплаты, разобрала мост и заморозила строительство.

Чтобы продолжить уже оплаченную реконструкцию Шулявского моста КГГА планирует доплатить еще полмиллиарда гривен. В начале октября 2019 года мэр Киева Виталий Кличко поднял стоимость Шулявского моста еще почти на 500 млн грн.

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