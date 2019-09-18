У родственников судей Окружного админсуда нашли яхты, землю и элитные авто. ВИДЕО

Об этом сообщает программа расследований "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор.

Так, более четверти всех задекларированных доходов судей ОАСК (10,6 млн грн) поступило в семейный бюджет Руслана Арсирия. Однако официальная зарплата судьи и доход его жены-предпринимательницы составляет лишь ее десятую часть. Еще почти 9,3 млн грн Арсирий получил в наследство от своей 73-летней матери.

Рекордсменом Руслан Арсирий оказался и по количеству денежных активов. Вместе с женой они хранят наличными $400 тыс., что в пересчете на национальную валюту по курсу на последний день отчетного года составляло более 11 млн грн.

Как отмечают авторы программы, ранее судья Арсирий уже неоднократно становился фигурантом журналистских расследований. Как выяснили журналисты, на месте задекларированного им скромного домика на 65 кв. м в Иванковичах уже давно стоит намного больший особняк с собственными бассейном и часовней, который судья не хочет вносить в декларации. А в 2011-2014 годах судья посетил более десятка иностранных курортов. Как пояснял сам судья, все эти поездки также якобы спонсировали его родители.

Повезло с родственниками не только Руслану Арсирию, но и многим его коллегам из Окружного суда. В 2015-2019 годах судьи задекларировали более 17 млн ​​грн подарков, в основном от членов семей. Самой щедрой оказалась теща Кирилла Гарника, которая в мае этого года подарила своему зятю половину 188-метровой квартиры в жилом комплексе бизнес-класса "Richmond". Стоимость подарка составила почти 4,9 млн грн.

Наибольшим латифундистом Окружного админсуда оказался Андрей Федорчук. В собственности его жены Марии находится 600 тысяч кв. м земли в Вышгородском районе Киевской области. Общая площадь всей задекларированной судьями ОАСК земли составила более 750 тыс. кв. м.

А вот наибольшее количество недвижимости указала в декларации судья Татьяна Балась, которая вместе с мужем владеет пятью квартирами в Киеве и помещением для отдыха в Севастополе общей площадью почти 650 кв. м. В сумме же все судьи задекларировали более 10 тыс. кв. м недвижимости.

Также на 45 судей Окружного административного суда города Киева приходится 72 транспортных средства. Наибольший автопарк из 5 транспортных средств задекларировал Богдан Санин. Сам судья ездит на автомобиле Toyota Land Cruiser, а его жена владеет яхтой Beneteau OC 37, катером Brig Eagle 645L, прицепом для его транспортировки и пользуется Mini Cooper своего отца. Еще четверо судей, если верить их декларациям, якобы ходят пешком.

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