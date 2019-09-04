Луценко повысил прокурора, сорвавшего спецоперацию НАБУ о взятках в Госмиграции. ВИДЕО

Об этом говорится в программе "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на bihus.info.

В 2017 году Национальное антикоррупционное бюро проводило спецоперацию по подозрению в наличии коррупционных схем в Государственной миграционной службе. Тогда агент НАБУ общался с Диной Пимаховой – первой заместителем главы Миграционной службы.

Агент зафиксировал, как Пимахова предлагает незаконную схему изготовления украинского паспорта для иностранцев и называет ее "стоимость" – $30 тыс.

Впрочем, эту спецоперацию Антикоррупционного бюро в ноябре 2017 прервали СБУ и ГПУ. Агента задержали за то, что он якобы сам предлагал Пимаховий взятку и провоцировал ее на нарушение закона. В то время директор НАБУ Артем Сытник заявлял, что ГПУ сознательно сорвала операцию, чтобы получить данные о работе Антикоррупционного бюро.

Также в то время высказывались предположения, что СБУ и ГПУ могли сами предупредить Дину Пимахову о том, что НАБУ проводит по ней спецоперацию, и "подсказать" ей написать заявление о преступлении.

Сейчас адвокат одного из агентов НАБУ в этом деле, Елена Сторожук, предоставила журналистам постановление, которым именно Сергей Кизь утвердил состав группы прокуроров в уголовном производстве против НАБУ.

Сам Сергей Кизь признал, что лично общался с Диной Пимаховою в рамках этого дела.

При этом, как выяснили журналисты, вскоре после того, как заместитель главы Госмиграции Пимахова написала заявление о преступлении, она обратилась к полиграфкомбинату "Украина" с просьбой срочно сделать биометрические загранпаспорта Сергею Кизю и его родным. Всего в письме Пимаховой указано 7 человек с фамилией Кизь. Это было осенью 2017 года, когда на получение иностранных биометрических паспортов образовывались огромные очереди.

И Сергей Кизь, и Дина Пимахова заверили журналистов, что в просьбе выдать загранпаспорта за 3 дня не было ничего незаконного. Однако при этом Дина Пимахова сказала, что вообще не знакома с заместителем Генпрокурора, тогда как Кизь ранее говорил, что они все же общались.

На сегодня уголовное производство относительно якобы провокаций со стороны агентов НАБУ - закрыто из-за отсутствия состава преступления. Однако Антикоррупционное бюро до сих пор не может вернуть из ГПУ свои носители информации: флешки, жесткие диски и тому подобное.

В конце 2017 директор НАБУ Артем Сытник высказывал предположение, что ГПУ и СБУ инициировали уголовное производство именно для того, чтобы эти носители информации получить.

Напомним, уже бывший Генпрокурор Юрий Луценко назначил Сергея Кизя своим заместителем 3 июля этого года - уже после того, как президентом стал Владимир Зеленский. За это время Сергей Кизь успел закрыть уголовное производство по делу "Законов 16 января" в отношении бывшего вице-спикера-коммуниста Игоря Калетника.

По данным СМИ, Кизь также подписал письмо в адрес властей Канады, в котором Генеральная прокуратура просит снять санкции с Андрея Портнова, бывшего заместителя главы Администрации беглого экс-президента Виктора Януковича.

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