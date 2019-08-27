Украина успешно провела испытания космической ракеты "Циклон-4". ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Facebook "Южного" сообщает БизнесЦензор.

"23 августа, накануне 28-й годовщины Независимости нашей страны, впервые за время ее новейшей истории, были проведены огневые испытания ступени ракеты-носителя в целом - состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя среднего класса "Циклон-4" спроектированный КБ "Южное", изготовленной на Южмаше", - говорится в сообщении.

Это заключительные испытания перед первыми летными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя "Циклон-4", который будет работать непосредственно в космосе и выводить спутники в целевую точку.

Во время огневых испытаний все системы отработали отлично, двигатель степени включался 5 раз.

"Испытания признаны успешными! По окончании проведения всего объема испытаний мы представим более подробный отчет", - сообщает конструкторское бюро.

В состав третьей степени РН "Циклон-4" входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования. Также основные конструкторские решения заложены в состав второй ступени новой ракеты-носителя "Циклон-4М".