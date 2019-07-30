У семьи главы Госрезерва нашли элитную квартиру в центре Киева. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор со ссылкой на Bihus.Info.

В частности, в 2019 году мать Вадима Мосийчука стала владелицей квартиры площадью 183 кв. м в доме бизнес-класса на Печерске, по ул. Деловой, который был построен в 2012 году. Аналогичные квартиры в нем продаются по цене от 7 до 9 млн грн.

Как свидетельствует выписка из реестра недвижимости, эту квартиру мать Мосийчука получила в подарок. Предыдущая владелица квартиры, жительница Житомирской области, отказалась комментировать такой щедрый подарок постороннему человеку.

Сам председатель Госрезерва Мосийчук заявил, что не знал о появлении у матери подарка в виде элитной квартиры в Киеве, но за несколько недель не предоставил никаких дополнительных объяснений о происхождении драгоценных подарка.

Как выяснили журналисты, это не единственная квартира ближайших родственников, о которой Вадим Мосийчук ничего не знает. В 2016 году у его тещи появилась двухкомнатная квартира рядом с Администрацией президента. Схожие квартиры в этом доме продают по цене от 4 млн грн.

В свою очередь Вадим Мосийчук сообщил журналистам, что заработал миллионы до получения должности на госслужбе: "В 29 лет я уже был гривневым миллионером. В 35 лет я уже заработал первый миллион долларов. Вы же об этом не знаете".

При этом упоминаний о миллионе долларов Мосийчука, заработанный до назначения на должность главы Госрезерва, нет в декларациях чиновника. По итогам 2015 года, года назначения Мосийчука на должность, чиновник с женой задекларировали в целом $250 тыс. сбережений.

В 2017 году жена чиновника приобрела новый Мерседес GLE за 2 млн грн и более гектара земли под Киевом за 300 тыс. грн. Вскоре на этой земле начали возводить коттеджи и строить солнечные электростанции. В начале 2019 года там открылся мини-отель зеленого туризма.

Как сообщалось, 26 июня Кабинет министров решил отстранить Вадима Мосийчука от выполнения полномочий на должности председателя Государственного агентства резерва на время проведения дисциплинарного производства.

Напомним, в апреле прокуратура вручила обвинительный акт главе Государственного агентства резерва Вадиму Мосийчуку по делу о перемещении зерна с хлебной базы в Харьковской области на госпредприятие "Златодар" в Черкасской области.

4 октября 2018 года прокуратура Киева обыскала квартиру Мосийчука и вручила ему подозрение в уголовном производстве. Голосеевский районный суд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде личного обязательства и обязал сдать загранпаспорт.

По данным генпрокурора Юрия Луценко, в 2017 году Мосийчук издал приказ перевезти на хранение в Черкасскую область из Харьковской партию зерна из-за рисков, связанных с проведением АТО. Луценко утверждает, что этим государству нанесено 6 млн грн убытков.

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