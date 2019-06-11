За потерю 400 миллионов "Украэроруха" никто не понес наказания. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Наші Гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

За считанные недели до краха "Платинум Банка" руководство "Украэроруха" перевело туда 160 млн грн в дополнение к размещенным ранее средствам. Все проверки обнаружили серьезные нарушения со стороны директора и его заместителей при этих операциях.

Мининфраструктуры не смогло уволить Бабейчука даже после того, как его увольнение согласовал председатель Киевской ОГА. Свое согласие в ОГА предоставили еще в начале июня 2017 года. Но Государственный секретарь увольнять Бабейчука передумал.

Когда "Платинум Банк" 10 января 2017 года официально признали неплатежеспособным, "Украэрорух" держал в нем на депозите 404 млн грн. Последние 2 транша, в общем - на 160 млн грн, руководство перечислило в банка за 44 и за 13 дней до краха банка.

К тому времени проблемы "Платинум Банка" уже были широко известными. В частности, благодаря судебным искам мобильного оператора МТС (Vodafone), который требовал у "Платинума" вернуть ему 250 млн грн депозита, а у Нацбанке - признать "Платинум" проблемным.

В то время Министерство инфраструктуры уже официально рекомендовало подведомственным государственным предприятиям выводить деньги из коммерческих банков в государственные. В ГП "Украэрорух" были соответствующие внутренние приказы - и даже графики вывода средств. Но вместо того, чтобы выполнять эти графики, предприятие перевело в "Платинум" еще больше денег.

Депозит 29 декабря 2016 года на 70 млн грн согласовал заместитель директора "Украэроруха" Сергей Гомболевский. Он сам объяснял, что "Платинум Банк" предложил выгодный депозит с высокими процентами на праздничный период - с 29 декабря 2016 по 10 января 2017 года. Однако именно в тот день, когда "Украэрорух" должен был получить средства назад, НБУ признал "Платинум" неплатежеспособным.

В распоряжении издания есть аудиозапись заседания Совета предприятия 23 марта 2017 года, на котором Сергей Гомболевский говорит: "Я отвечаю за 70 млн. И я думаю, что Дмитрий Георгиевич (Бабейчук) тоже, в принципе, может этот вопрос прояснить. Он тоже был участником этого процесса".

Кроме того, на этом же аудиозаписи Гомболевский говорит, что транзакция была согласована с Министерством инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отрицает эту информацию.

Все служебные проверки и расследования в 2017 году выявили нарушения со стороны руководства ГП "Украэрорух".

В 2018 году нарушения обнаружила также Счетная палата. К дисциплинарной ответственности рекомендовали привлечь директора Бабейчука и его заместителей: Гомболевского, Игоря Касьяненко (лично согласовывал депозит на 90 млн грн в ноябре 2017 года) и Татьяну Блидченко.

В результате выговоры получили Гомболевский и Касьяненко. Но вскоре они отменили выговоры через суд. Касьяненко потом уволили по сокращению должности, но он восстановился также через суд.

Гомболевский работает в должности и.о. заместителя директора по хозяйственным вопросам. Татьяна Блидченко перешла на работу в аэропорт "Борисполь" - возглавляет там финансовую службу. Уволенным считается только Касьяненко - в начале 2019 года он же проиграл свое дело в Верховном Суде. Но и он продолжает работать в ГП "Украэрорух" - советником по организационным вопросам.

Бабейчук подал заявление на увольнение - по состоянию здоровья.

Кабинет министров согласовал освобождения Бабейчука 5 июня. По состоянию на день выхода этого материала временно исполняющим обязанности директора является Александр Доценко.

Между тем, еще с 2017 года правоохранительные органы расследуют до 3 уголовных производства из-за потери "Украэрорухом" 404 млн грн. Два из них расследует полиция, еще одно НАБУ. 2 из этих производств сейчас находятся в специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Однако работники предприятия утверждают, что правоохранители их не допрашивали. То же самое со своей стороны говорит и министр инфраструктуры Омелян.