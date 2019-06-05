ГПУ и нардеп Арьев помогли международному мошеннику инсценировать смерть, – СМИ. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Наші гроші з Денисом Бігусом сообщает БизнесЦензор.

На момент подделки факта смерти Малиновский был основным подозреваемым в нескольких уголовных делах в Украине. Первое дело касалось мошенничества с частной фирмой одесситов. Малиновский , по версии следствия, нанес ущерб потерпевшим на сумму более 340 тысяч долларов. Расследование вели с 2012 года.

Также в 2014 году Генпрокуратура обвинила Малиновского в фиктивном заминировании суда и подделке документов.

Весной 2015 года Малиновский провернул свою знаменитую аферу - пообещал сингапурской фирме Dreymoor Fertilizers Ltd поставить карбамид и аммиак производства Одесского припортового завода на сумму более 12 млн евро, но забрал деньги и скрылся. Уголовное производство зарегистрировали в начале 2016-го.

Между двумя финансовыми аферами Малиновский инсценировал собственную смерть, подделав свидетельство. Помогли ему в этом мать и жена. По легенде, 18 августа 2014 года Малиновский отправился на судебное заседание, но домой так и не вернулся. В ноябре неизвестный якобы передала жене картонную коробку, в которой было свидетельство о смерти мужа и пепел. В документах говорилось, что Малиновский погиб 25 октября 2014 года на территории Луганска.

Данные о смерти Малиновского с фальшивого свидетельства не были внесены в государственный реестр, поэтому жена и мать просили суд признать факт смерти. 12 мая 2015 года суд удовлетворил иск, исходя из наличия свидетельства о смерти и факте того, что семья осуществила погребение. Решение приняла судья Юлия Свяченая.

В начале 2016 года прокуратура и полиция провели обыск дома у родителей Малиновского. На одном из телефонов было найдено закрытую абонентскую группу, в которой Малиновский общался с родителями. Кроме сообщений он присылал видео и фото замка во Франции, который приобрел в 2015 году.

Кроме того, в материалах оперативно-розыскных действий были протоколы допроса свидетелей, которые опознали голос Малиновского на видео, которое он посылал родителям. А также свидетели, которые видели Малиновского живым в Каннах.

В связи с этим прокуроры пошли в суд обжаловать решение первой инстанции о смерти Малиновского.

Но за неделю до судебного разбирательства, 7 июля 2016 года, заместитель Генерального прокурора Дмитрий Сторожук сменил группу прокуроров в 2 первых уголовных производствах по Малиновскому.

На следующий день уголовное производство по подозрению в подделке документов и фиктивном заминировании суда закрыли.

На заседание в Апелляционном суде Одессы об обжаловании смерти Малиновского пришел новый, недавно включенный в прокурорскую группу работник ГПУ и отказался оспаривать факт смерти.

Отказываться от Апелляционной жалобы прокурор Александр Козуб пришел с доверенностью от другого заместителя Генерального прокурора Юрия Столярчука.

"На сегодняшний день Генеральная прокуратура Украины отказывается от апелляционной жалобы в связи с закрытием уголовного производства. Новых обстоятельств, которые опровергают факт смерти Малиновского, на данный момент не установлено", - сказал в суде Козуб.

По словам Александра Журавлева, судьи в том судебном заседании, если бы Генеральная прокуратура не отказалась от апелляции, решение о смерти Малиновского было бы отменено.

Предшествовало этим событиям письмо-обращение нардепа "Блока Порошенко" Владимира Арьева на имя Генпрокурора Юрия Луценко по делу Малиновского.

В письме Арьева утверждалось, что Малиновский не имеет отношения к уголовным делам, которые сфабрикованы против него экс-регионалами, и вообще Малиновский давно умер.

По словам самого Арьева, с Малиновским он несколько раз встречался в Страсбурге в 2016-м году.

"Он приезжал ко мне несколько раз в Страсбург. Мне его представили как человека, которого, скажем так, преследуют в Украине, и потом я уже узнал, что это за человек, и перестал с ним общаться. Мне сказали, что он аферист", - сказал Арьев.

Из этих объяснений следует, что Арьев направил в ГПУ письмо о смерти Малиновского после встречи с ним в реальной жизни.

Позже Арьев сообщил, что Малиновский представился ему другим человеком - адвокатом Малиновского. А письмо о смерти Малиновского нардеп отправил в ГПУ, потому что поверил в логически изложенные факты в обращении.

По словам Арьева, Малиновский предлагал ему за эти услуги "определенные преференции", но депутат отказался и решил помочь бесплатно.

Генеральная прокуратура обжаловала факт смерти Дмитрия Малиновского только в августе 2017 года. То есть, только через полтора года после того, как на обысках прокуроры нашли неопровержимые доказательства того, что Малиновский жив.

Малиновского задержали в 2018 году во Франции. По сообщению Европола, внимание французских правоохранителей привлекла покупка средневекового замка Шато де Ларошпо в Бургундии за 3 миллиона евро. При обыске у Малиновского изъяли винтажный автомобиль и 3 картины Сальвадора Дали.