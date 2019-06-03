Царев выкупил два пансионата в оккупированном Крыму. ВИДЕО

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

За оба санатории он заплатил 160 млн рублей, хотя отрицал возможность их выкупа, отметив, что будет судиться за ним с крымским правительством.

Продажа санаториев депутаты оккупационных властей Крыма согласовали 27 марта. Было разрешено продать на открытом аукционе 19 объектов недвижимости пансионата "Днепр" и 5 объектов пансионата "Хиитовец" в Алуште.

С 2015 года эти пансионаты находились в аренде у ООО "Сельбилляр" - фирмы жены и матери Царева, который поддержал группировки "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе и стал фигурантом уголовного дела в Украине.





Летом 2014 Царев сбежал из Украины и затем появился в аннексированном Крыму.

В Крыму фирмы Царева получили в аренду 6 санаториев в Ялте, Алуште и Евпатории, включая "Днепр" и "Хиитовец". Инвесторы обязались реконструировать и развивать эти здравницы. Но в итоге оккупационная власть выставила их на продажу.

Сообщение о планируемой продаже имущества этих пансионатов дало основания предполагать, что соглашение готовится для фирм Царева. Поскольку они арендовали эти пансионаты, то должны иметь приоритетное право на их выкуп.

Именно по такой схеме в Крыму последние два десятилетия отчуждалось имущество крымских здравниц.

Царев отрицал возможность выкупа этих санаториев, поскольку намеревался продолжать добиваться их возвращения в судебном порядке.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины внесла представление в Верховную Раду о привлечении Царева к уголовной ответственности и задержание его для избрания меры пресечения.

3 июня Верховная Рада лишила Царева депутатской неприкосновенности и дала согласие на его арест. В этот момент Царев находился в Крыму, где, по его собственным словам, он намеревался продолжить борьбу с украинскими властями.