Окружение Кернеса переписало харьковские рынки на эмигрантов. ВИДЕО

Об этом говорится в расследовании программы "Наші гроші з Денисом Бігусом", передает БизнесЦензор.

Так, в 2011 году компании из бизнес-окружения Кернеса на льготных условиях приватизировали рынок "Центральный", который они позже перепродали фирмам Виктора и Елены Довгих.

Компаниям Довгого принадлежит земля еще под одним Харьковским рынком – "Конным", который также изначально был продан властями города компаниям из бизнес-окружения Кернеса на льготных условиях, а позже переписан на фирмы Виктора Довгого.

При этом, как установили авторы расследования, в резюме Виктора Довгого указано, что он искал работу инженера-технолога за 8 тыс. грн. А мама его жены сообщила журналистам, что супруги уже 3 года живет в Израиле и не имеют никакого бизнеса.

Кроме того, на фирмы Виктора Довгого переписали ресторан "Никас", который расположен в центре Харькова. До этого ресторан принадлежал компании, которой владела фирма "Финэкс-Капитал", которая официально платит Кернесу дивиденды.

Фирма сына Кернеса Даниила Привалова ООО "Диана" в 2011 году на льготных условиях приобрела один из крупнейших рынков Харькова - Сумской. Сейчас фирму, которая владеет рынком, переписали на доверенное лицо харьковского мэра Ольгу Солопову и инвестиционный фонд "Финекс", от которого Кернес получает деньги.

Кроме того, журналисты выяснили, что Кернес в своих электронных декларациях с 2015 года вносит аренду комнаты в доме пенсионера, гостиничный номер, коллекцию часов и прибыль от компании ООО "КУА Финэкс-капитал". Однако за время своего мэрства он ни разу не задекларировал гражданскую жену Оксану Гайсинскую и записанные на нее активы.

В частности, в последние годы Гайсинская владела автопарком автомобилей. В том числе, Bentley brooklands, Rolls-royce ghost, BMW X-6, Audi A8. Также на нее оформлена элитная недвижимость в Киеве и Харькове.

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