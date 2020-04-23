"Проминвестбанк" задекларировал 14 миллионов прибыли за первый квартал

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно отчетности на сайте финучреждения, чистый убыток ПИБа за март 2020 года составил 6,865 млн грн, что в 5,1 раза ниже, чем в феврале-2020 (35,123 млн грн) и в 15,5 раза ниже, чем в марте-2019 (106,141 млн грн).

В частности, расходы ПИБа на содержание основных средств в первом квартале увеличились на 7,1% к аналогичному периоду 2019 года – до 74,213 млн грн, а расходы на содержание персонала сократились в 1,5 раза – до 59,224 млн грн.

Вместе с тем комиссионный доход банка за январь-март 2020 года составил 23,977 млн грн, а процентный – 559,7 млн грн, что соответственно в 2,4 раза и в 5,1 раза меньше, чем за соответствующий период годом ранее.

Активы банка за первый квартал увеличились на 8,4% – до 7,695 млрд грн, в том числе в иностранной валюте на треть – до 7,555 млрд грн. В частности, кредиты, выданные субъектам хозяйствования, которые учитываются по амортизованной себестоимости, выросли на 12,1% – до 4,591 млрд грн.

Обязательства банка увеличились на 14,8% – до 4,525 млрд грн.

Собственный капитал ПИБа с начала года увеличился на 14,336 млн грн – до 3,169 млрд грн, а уставный капитал банка остался неизменным – 50,919 млрд грн.

ПАО "Проминвестбанк" было создано в 1992 году. ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году, ему принадлежит 99,7726% его акций. Свои инвестиции в развитие дочернего банка он оценивает в $2,7 млрд.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2020 года по размеру общих активов (36,932 млрд грн) "Проминвестбанк" занимал 12-е место среди 75 действовавших банков.