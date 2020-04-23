Аудит Минздрава выявил задолженность международных закупщиков лекарств на 5,3 миллиардов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По ситуации с закупкой лекарственных средств: мы видим большую сумму задолженности международных организаций, которая достигает 5,3 млрд грн", - сказала она на брифинге в четверг.

Шаталова сообщила, что "эта сумма накопилась за разные годы".

"Нам нужно сейчас детально разбираться, каким образом происходит закупка и доставка лекарств, какие сроки использования этих препаратов, и разложить это по полочкам, чтобы понять, как нужно двигаться дальше", - сказала она.

Шаталова также сообщила, что Минздрав "более двух месяцев не проводил заседания постоянной рабочей группы по вопросам закупки лекарств".

Тем не менее, про ее словам, в настоящее время Минздрав готов возобновить работу по закупке лекарств и начал формировать номенклатуру закупок. "Нам нужно определить перечень лекарственных средств и эта работа уже началась. Мы согласовали со всеми министерствами, надеемся, что в самый короткий срок эти процессы запустим", - сказала замминистра.

По словам Шаталовой, есть также "много вопросов по паспортам бюджетных программ, которые находятся в Минфине".