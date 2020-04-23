БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
23.04.20 11:18

"Укрпочта" и МАУ восстановили прямой грузовой рейс в Нью-Йорк

23 апреля АО "Укрпочта" отправила более 30 тысяч посылок из аэропорта "Борисполь" самолетом МАУ, которая будет выполнять прямой рейс в Нью-Йорк.

мау

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрпочты" сообщает БизнесЦензор.

"На время карантина почту в США будут доставлять пассажирскими самолетами, перестроенными под доставку грузов. Все отправления, загружены на рейс в США, прошли оформление на украинской таможне в период с 14 по 21 апреля", - сообщает "Укрпочта".

"Общая стоимость груза или проданных товаров - примерно $1,5 млн", - сказал гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский.

На рейс загружены посылки и мелкие пакеты, а также EMS (Express Mail Service), который в США будут иметь приоритетное таможенное оформление и доставку в адрес получателя.

"Укрпочта" и МАУ планируют сделать рейсы в Нью-Йорк регулярными, что обеспечит стабильные сроки доставки для украинских предпринимателей.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100