Продажи Renault в мире рухнули на четверть

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как сообщается в пресс-релизе компании, выручка в январе-марте 2020 года упала на 19,2% к аналогичному периоду прошлого года - до 10,125 млрд евро. Без учета колебаний валютных курсов падение показателя составило 18,3%.

Продажи на глобальном рынке рухнули на 25,9% - до 672,962 тыс. автомобилей.

Renault ранее сообщила об отмене выплаты дивидендов за 2019 год. Компания также отозвала свой прогноз на текущий год из-за неопределенности, связанной со вспышкой коронавируса.

В четверг автопроизводитель отметил, что "влияние пандемии на финансовые результаты группы все еще невозможно оценить".

С начала года капитализация Renault сократилась на 62,5% - до 4,61 млрд евро.