Морские порты Украины увеличили грузоперевалку на 11%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации ГП "Администрация морских портов Украины", традиционно лидерами по перевалке являются зерновые, руда и контейнеры.

Так, за указанный период зерна было перевалено 13,7 млн тонн (+1,7%), руды – почти 10,3 млн тонн (+31,8%). Перевалка контейнеров украинскими портами составила 265,5 тыс. TEU (+18,8%).

За три месяца в экспортном направлении было обработано 31,7 млн тонн (+10,1%) грузов, в импортном – 6,2 млн тонн (+19,2%), транзитных грузов – 2,8 млн тонн (+7,4%), а во внутреннем сообщении перевалка достигла более 0,3 млн тонн (+10,5%).

Как сообщалось, морские порты Украины в 2019 году перевалили 160 млн тонн грузов, что на 18,4% больше по сравнению с 2018 годом.