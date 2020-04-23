"Мироновский хлебопродукт" Косюка сократил продажи и экспорт курятины

Об этом со ссылкой на пресс-службу МХП сообщает БизнесЦензор.

"Вследствие закрытия рынков, что привело к уменьшению экспортных продаж, общий объем продаж курятины третьим лицам в I кв. 2020 снизился на 4% и составил 157,729 тыс тонн по сравнению с 164,004 тыс тонн в I кв. 2019", - сообщает МХП.

Объем продаж на внутреннем рынке вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,681 тыс тонн.

Также в I кв. экспорт курятины МХП составил 82,048 тыс тонн, что на 12% ниже, чем за аналогичный период прошлого года (I кв. 2019 – 93,045 тыс тонн), со значительным уменьшением стран в экспортном портфолио.

"Экспортные продажи составили около 52% против 57% от общего объема продаж курятины в I кв. 2020 и I кв. 2019 соответственно", - сообщает МХП.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2019 году выросла в 1,7 раза по сравнению с 2018 годом - до $215 млн. Выручка в 2019 году увеличилась на 32% - до $2,06 млрд.