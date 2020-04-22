Бывшему главе ФГИ вручили подозрение в нанесении убытков на 420 тысяч гривен

Как сообщает пресс-служба ГБР, экс-главу Фонда подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины), передает БизнесЦензор.

"Досудебным расследования установлено, что экс-чиновник, находясь в должности начальника регионального отделения Фонда, согласовал приостановление начисления арендной платы, чем незаконно изменил условия договоров аренды в пользу третьих лиц. Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, действия подозреваемого нанесли ущерб государству на сумму 420 тыс. грн", – сказано в сообщении.

Следователи ГБР провели обыски по месту жительства и регистрации подозреваемого. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как уточнили в пресс-центре СБУ, следствие подозревает, что бывший глава Фонда принимал незаконные решения об использовании имущества ГП "Государственное специализированное издательство "Высшая Школа", которое расположено в центре Киева.

"В интересах заинтересованных структур бывшим и.о. главы Фонда принимались незаконные решения, которые позволили не платить в государственный бюджет средства за фактическое использование более 1700 квадратных метров в центре столицы", – сказано в сообщении.

В СБУ также сообщили, что коммерческие структуры также обращались в Фонд государственного имущества для проведения капитальных работ, которые фактически не выполнялись, для дальнейшей незаконной приватизации недвижимого имущества.

"Сейчас государственное имущество находится в аварийном состоянии, ремонтные услуги не проведены, указанная в актах выполненных работ информация не соответствует действительности", – отмечается в сообщении.

По данным агентства Українські новини, речь идет о бывшем главе Фонда госимущества Виталии Трубарове.

Трубаров в 2003-2006 годах возглавлял региональное отделение ФГИ в Донецкой области, затем работал в Донецком облсовете и районной налоговой инспекции в Донецке. В 2010-2015 годы стал сначала заместителем, затем начальником регионального отделения ФГИ по Киеву.

В 2015-2017 годах Трубаров был помощником главы Фонда, затем главным специалистом отдела координации деятельности структурных подразделений ФГИ.

Трубаров, возглавляя ФГИ, попал во множество скандалов. В частности, в 2018 году с его помощью была реализована схема, благодаря которой плату за оценку имущества собирали частные фирмы, связанные с Виталием Хомутынником и Антоном Яценко, которые на тот момент были нардепами от группы "Видродження".