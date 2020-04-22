"Укргаздобыча" заказала дочерней фирме услуг для персонала на 245 миллионов

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договоров, в течение года фирма предоставит кейтеринговые услуги на 164,14 млн грн, услуги по уборке на 64,2 млн грн и услуги водителей на 16,26 млн грн.

Аванс за первые три месяца предоставления услуг выплатят в течение 15 дней после письменного заявления о начале их предоставления на основании счета, потому что запуск проекта привлечения внутреннего подрядчика перенесли из-за карантина. Начиная с четвертого месяца, аванс за каждый последующий месяц будут выплачивать в течение 15 дней на основании счетов.

Закупку у дочерней фирмы провели без торгов согласно пункту Регламента в части услуг, которые предоставляются аффилированными предприятиями "Укргаздобычи" или группы "Нафтогаз".

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В протоколах тендерного комитета сказано, что "Укргаздобыча" решило отдать непрофильные функции кейтеринга, уборки и перевозки на аутсорс дочерней фирме.

Компания "Александр" была создана в 1996 году в Киеве Александром Алейниковым и Александром Углицким. В 2007 году ее единственным учредителем стала "Укргаздобыча", изменив основной вид деятельности этой фирмы с "производства плотничных и столярных изделий" на "техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств". Уставный капитал фирмы был увеличен до 6,3 млн грн.

В декабре 2019 госкомпания перерегистрировала фирму в Полтаве с новым основным видом деятельности "производство готовой пищи и блюд".