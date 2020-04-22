Нацкомиссия по тарифам повысила план отчислений на свое содержание на 2021 год

Соответствующее постановление комиссия приняла 22 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно постановлению, плановый объем потребностей в финансировании НКРЭКУ на 2021 год составляет 713 583,1 млн грн, из них 550 626,10 млн грн – на оплату труда.

Сумма чистого дохода плательщиков взноса на регулирование от осуществления деятельности за 2019 год, из которого определяется размер взноса на 2021 год, составила 810 105 623,10 млрд грн, из которых 560 817 592,35 млрд грн приходятся на рынок электроэнергии, 191 007 214,10 млрд грн. – на рынок природного газа.

Для сравнения: как следует из постановления комиссии от апреля 2019 года, размер взноса на регулирование на 2020 год составляет 0,06% чистого дохода плательщиков, который в 2018 году составлял 818 770 425,18 млрд. грн.

Потребности комиссии на осуществление деятельности на 2020 год определены в размере 491 679,20 млн грн.