Глава Офиса Зеленского решил заняться расследованием схем на таможне

Как передает БизнесЦензор, об этом Ермак сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Меня очень возмутила информация о коррупционных схемах на таможне и в налоговой, которые озвучил экс-министр финансов Игорь Уманский. Поэтому я предложил ему механизм, который поможет уничтожить эти схемы. Он может этим заниматься в статусе моего официального советника с доступом к информации государственных органов", – сообщил глава Офиса президента.

"Для координации этой работы мы создадим межведомственную группу, в которую должны войти представители различных правоохранительных структур. Также соберем аналитическую группу, в которую планируем, кроме отечественных экспертов, пригласить и международных аудиторов с соответствующим опытом", – добавил Ермак.

По словам главы Офиса президента, указанные группы должны исследовать процессы на таможне и в налоговой с целью обнаружить возможные схемы ухода от налогообложения.

"В результате мы планируем получить от них существенную аналитику и пакет предложений, как эти схемы закрыть раз и навсегда", – добавил Ермак.

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Как сообщалось, 30 марта Верховная Рада уволила министра финансов Игоря Уманского через три недели после назначения.

Уманский до отставки с поста министра финансов пытался инициировать отставку главы налоговой службы Сергея Верланова и главы таможни Максима Нефьодова.

После увольнения Уманский публично заявил, что из-за схем с НДС государственный бюджет теряет 5 млрд гривен ежемесячно, обратился с соответствующими заявлениями в Офис Генпрокурора и Службу безопасности Украины.