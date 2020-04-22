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22.04.20 20:38

Кличко опроверг задержку строительства метро на Виноградарь

Работы по строительству метро на Виноградарь продолжаются по графику.

Кличко опроверг задержку строительства метро на Виноградарь

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличков ходе онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ о возможной отсрочке открытия двух новых станций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Вы знаете, это уже не впервые вокруг строительства метро на Виноградарь выдают подобную "информацию" (о задержке открытия новых станций). Хочу вас заверить: работы там продолжаются. И пока по графику. Специалисты уже почти закончили собирать огромный проходческий комплекс. Согласно проекту, проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 км, возле станции "Сырец". Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится около шести месяцев", – отметил Кличко 

Он отметил, что в настоящее время работы по строительству новых станций и перегонов метро на Виноградарь продолжаются на всех площадках. Мэр заверил, что ПАО "Киевметрострой" получает финансирование в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции метро на Виноградарь были открыты.

"Напомню, эти станции будут перевозить более 90 тыс. пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя новыми станциями будет 3,7 км, – напомнил Кличко.

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