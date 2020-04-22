Кличко опроверг задержку строительства метро на Виноградарь

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличков ходе онлайн-пресс-конференции, отвечая на вопрос от СМИ о возможной отсрочке открытия двух новых станций, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Вы знаете, это уже не впервые вокруг строительства метро на Виноградарь выдают подобную "информацию" (о задержке открытия новых станций). Хочу вас заверить: работы там продолжаются. И пока по графику. Специалисты уже почти закончили собирать огромный проходческий комплекс. Согласно проекту, проходческий щит начнет работу со стороны станции "Мостицкая" и финиширует почти через 1,3 км, возле станции "Сырец". Как говорят специалисты, на эти работы им понадобится около шести месяцев", – отметил Кличко

Он отметил, что в настоящее время работы по строительству новых станций и перегонов метро на Виноградарь продолжаются на всех площадках. Мэр заверил, что ПАО "Киевметрострой" получает финансирование в полном объеме и делает все, чтобы в декабре 2021 года две новых станции метро на Виноградарь были открыты.

"Напомню, эти станции будут перевозить более 90 тыс. пассажиров в сутки. Длина участка метро между двумя новыми станциями будет 3,7 км, – напомнил Кличко.