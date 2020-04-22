"Ощадбанк" и "Райффайзен Банк Аваль" ввели послабления для клиентов на время карантина

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщения банков, передает БизнесЦензор.

"Райффайзен Банк Аваль", в частности, в апреле и мае не будет взимать плату с бизнес-клиентов за обслуживание пакетов услуг, а "Укргазбанк" отменил комиссию за начисления на банковские карточки.

В то же время "Ощадбанк" предложил микро- и малому бизнесу, работающему в карантин, подключить POS-терминалы и пользоваться ими без оплаты комиссии до 31 июля.

По данным НБУ, уже 30 украинских банков ввели полные или частичные "кредитные каникулы", в том числе "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", "Альфа-Банк", "ТАСкомбанк", "Правэкс Банк" и "Кредобанк", "Райффайзен банк Аваль", "Креди Агриколь Банк" и ПУМБ, банк "Инвестиций и сбережений", банк "Глобус", "Аккордбанк", банк "Кредит Днепр", Коммерческий индустриальный банк, "Авсио Банк", "Юнекс Банк", "Политкомбанк", "Окси Банк", "Форвард Банк", банк "Львив" и "Идея Банк".