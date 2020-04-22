Fitch назвал "беспрецедентной" грядущую рецессию в мировой экономике

Согласно обнародованной в апрельском докладе Global Economic Outlook (GEO) обновленной оценке Fitch, мировой ВВП в 2020 году сократится на 3,9%, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом экономика еврозоны снизится на 7%, США – на 5,6%, Великобритании – на 6,3%.

В предыдущем докладе Fitch, опубликованном 2 апреля, агентство прогнозировало падение мирового ВВП на 1,9% в 2020 году, еврозоны – на 4,2%, США – на 3,3%, Великобритании – на 3,9%. Новое ухудшение прогнозов обусловлено, в частности, продлением локдаунов по всему миру.

"Теперь мы ожидаем, что глобальная экономика сократится на 3,9% в 2020 году – это рецессия беспрецедентной глубины в период после Второй мировой войны. Такое падение превышает в два раза как наш прогноз, сделанный в начале апреля, так и рецессию 2009 года", – заявил главный экономист Fitch Брайан Култон.

Прогноз снижения мирового ВВП в процентном выражении эквивалентен его падению на $2,8 трлн по сравнению с уровнем 2019 года и предполагает потерю $4,5 трлн по сравнению с прогнозом Fitch для глобальной экономики на текущий год, сделанным до возникновения пандемии коронавируса.

"Наиболее существенно прогноз ухудшен для еврозоны, где введенные ограничительные меры оказали серьезное давление на экономическую активность уже в первом квартале", – отмечается в докладе.

Fitch ожидает падения ВВП Италии на 8% в 2020 году, с учетом данных, указывающих на то, что в первом квартале экономический спад в стране составил 5%, в то время как локдаун был продлен.

Согласно официальным оценкам, ВВП Франции и Испании также потеряли порядка 5% в январе-марте.

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"При том что прогноз Fitch для Германии стал менее негативным, учитывая более существенное пространство для маневра в плане смягчения политики в этой стране, а также тот факт, что ФРГ напрямую чувствует на себе последствия восстановления экономики Китая, мы ожидаем падения ВВП еврозоны на 7% в этом году", – говорится в докладе агентства.

Эксперты Fitch отмечают, что ни одна страна и ни один регион не смогут избежать разрушительных для экономики последствий пандемии. Во втором квартале текущего года, по оценкам агентства, объемы ВВП США и Великобритании, где локдауны были введены позже, чем в еврозоне, сократятся более чем на 10% по сравнению с первым кварталом. В результате годовое падение ВВП может составить порядка 6%, несмотря на вводимые стимулы.

Эксперты агентства резко ухудшили прогнозы на 2020 год для ВВП России, Мексики, Бразилии, ЮАР и Турции.

Согласно прогнозу Fitch, китайский ВВП увеличится на 0,7% в текущем году, экономика Индии – на 0,8%.

Как сообщалось, Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.