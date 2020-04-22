В "Укроборонпроме" объявили о планах разделить концерн на 6 отраслевых холдингов

Об этом заявил заместитель гендиректора и председатель Офиса трансформации ГК "Укроборонпром" Роман Бондарь, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу концерна.

По словам топ-менеджера, текущая модель управления Концерном должна быть изменена, поскольку она не обеспечивает эффективное управление более чем сотней разрозненных предприятий.

В частности, в "Укроборонпроме" готовятся к созданию не менее 6 отраслевых госкорпораций: ракетостроительной, авиационной, авиаремонтной, бронетанковой, радарных и морских систем.

По словам Бондаря, в концерне уже создан Офис трансформации и Стратегический Комитет, которые в сотрудничестве с руководителями предприятий уже разрабатывают отраслевые стратегии.

"Например, в состав бронетанкового холдинга, под кодовым названием "ZIMM", вошли предприятия, которые осуществляют ремонт, изготавливают компоненты, осуществляют исследования и создают конечный продукт. Такой себе полный производственный цикл. Подобным образом будут созданы и другие отраслевые холдинги", – заявил Бондарь.

"Что касается самого концерна, то в том виде и в той роли, в качестве которой он создавался, он точно прекратит существование. Мы считаем, что "Укроборонпром" должен быть ликвидирован в результате реформы", – добавил заместитель гендиректора концерна.

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Бондарь добавил, что концепция реформы "Укроборонпрома" имеет две части. Так, планируется, что в течение двух лет "Укроборонпром" будет играть роль "центра управления полетами" для трансформационных процессов и создания отраслевых холдингов. За это время команда концерна проведет корпоратизацию предприятий, осуществит оздоровление проблемных активов, концентрирует производства, реализует избыточное имущество.

"После того, как корпорации будут созданы, роль и значение "Укроборонпрома" точно изменятся. В этом заключается стратегическая развилка и ключевое решение, которое государство должно будет сделать. Вопрос можно сформулировать так: нужна ли управляющая компания для отраслевых оборонных холдингов? Если нужна, то этой управляющей компании могут быть делегированы функции корпоративного центра, с фокусом на привлечение финансирования, развитие новых видов бизнеса, контроль над реализацией стратегии, связям с государственными органами и т.д.", – добавил Бондарь.

По словам замглавы "Укроборонпрома", с целью реформирования системы корпоративного управления государственными оборонными предприятиями уже разработаны изменения в закон "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" и законопроект "О корпоратизации предприятий ОПК".

"Без необходимых законов срок создания корпораций составит около 2,5 лет. С принятием законов – реально справиться за 6-9 месяцев", – добавил Бондарь.