Кабмин одобрил изменения для непрерывного срока выплаты 1000 гривен единоразовой помощи

Соответствующее решение принято на заседании Кабинета министров 22 апреля, передает БизнесЦензор.

"Одним из основных приоритетов работы "Укрпошты" на время пандемии является не только развитие бизнеса, а, прежде всего, обеспечение наших граждан необходимым, в том числе доставкой пенсий и других выплат. Поэтому мы инициировали соответствующие изменения в порядок выплаты единовременного пособия, чтобы люди получили деньги уже сейчас", - прокомментировал решение правительства министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

Он пояснил, что сейчас выплата единовременной денежной помощи фактически откладывается на 9 дней, поскольку выплатной период в Украине заканчивается 25 числа текущего месяца и начинается только 4 числа следующего месяца. Теперь благодаря принятым изменениям в случае невозможности выплаты одноразовой денежной помощи в течение 5 календарных дней "Укрпошта" будет обеспечивать ее выплату и доставку без учета ограничений по выплатных периодов.

Согласно постановлению Кабмина от 1 апреля 2020 года №251 "Некоторые вопросы повышения пенсионных выплат и предоставления социальной поддержки отдельным категориям населения в 2020 году" в связи с негативными последствиями распространения COVID-19 в Украине для отдельных категорий населения предусмотрена выплата единовременного денежной помощи в размере 1000 грн. Ее смогут получать отдельные категории пенсионеров, лица с инвалидностью с детства, дети с инвалидностью и получатели различных видов государственной социальной помощи.

Предполагается, что указанную денежную помощь будет доставлять "Укрпошта" в рамках выплатного периода, установленного для выплат пенсий с 4 по 25 число месяца в течение трех месяцев подряд, до 25 июня 2020 года.