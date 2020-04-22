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22.04.20 16:35

Зеленский объявил о планах выделить деньги на создание государственной авиакомпании

Президент Владимир Зеленский инициирует создание государственной авиакомпании, флот которой будет сформирован из самолетов производства государственного предприятия "Антонов".

Зеленский объявил о планах выделить деньги на создание государственной авиакомпании

Об этом Зеленский заявил в фильме "Год президента Зеленского", который демонстрирует телеканал "Украина 24" Рината Ахметова, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Антонов" – большое предприятие с большим количеством рабочих мест. Ни одного самолета не построено за последние годы. Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наши АН-ы? Мы с ними договорились, сейчас мы разрабатываем программу, и мы это сделаем", – заявил президент.

"Мы должны сделать государственную авиакомпанию. Это моя мечта – сделать государственную современную авиакомпанию на уровне Turkish Airlines или "Сингапурских Авиалиний". Государство готово выделить на это деньги", – добавил Зеленский.

По словам президента, таким образом государство не только создаст национальную авиакомпанию, но и обеспечит заказами государственный авиаконцерн "Антонов", создав дополнительные рабочие места.

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