Дунайское пароходство сменило чистую прибыль убытком на 8,6 миллиона

Об этом свидетельствует консолидированный финансовый отчет компании за 2019 год, опубликованный в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Так, чистый доход УДП в 2019 году уменьшился на 1,9% и составил 873,53 млн грн, валовая прибыль – на 15,2%, до 59,72 млн грн.

При этом УДП в 2019 году увеличило грузоперевозки на 5-7% (по заявлению руководства компании) по сравнению с годом ранее – до 2,7 млн тонн. Из них около 300 тыс. тонн было перевезено морскими судами пароходства.

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Как сообщалось, Министерство инфраструктуры утвердило финансовый план ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (УДП) на 2019 год с ожидаемой чистой прибылью на уровне 21,3 млн грн.

Чистый доход УДП на 2019 год был запланирован в размере 974,3 млн грн, валовая прибыль – 103,5 млн грн, финрезультат от операционной деятельности – 18,5 млн грн.

УДП осуществляет свыше 30% транспортных перевозок по Дунаю. Флот УДП насчитывает около 400 самоходных и несамоходных речных и 30 морских судов.