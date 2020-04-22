Кабмин ввел выплату пособий на детей для физлиц-предпринимателей

Соответствующее постановление "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", принято с трехдневной доработкой, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

В частности, этим решением введена выплата пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога и платили единый социальный взнос, на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

По оценке министерства, такую помощь получит около 300 тыс. семей. Она будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет – 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет – 2218 грн).

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Также изменен подход к расчету совокупного дохода семьи при определении права на государственную социальную помощь малообеспеченным семьям для лиц, которые во время карантина стали безработными: в доходе не будет учитываться полученная заработная плата, а лишь пособие по безработице.

"Этой поддержкой будет охвачено около 100 тыс. граждан. Среднемесячный размер помощи для малообеспеченной семьи, в которой воспитываются несовершеннолетние дети, составит от 2800 до 3020 гривен", – отмечается в сообщении.

Кроме того, решением правительства увеличен с двух до трех месяцев срок просроченной задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг получателями жилищных субсидий и льгот, при наличии которой жилищная субсидия не назначается.