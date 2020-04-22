Кабмин установил компенсацию 70% стоимости техники для аграриев (обновлено)

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства 22 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українськi Новини.

"Фермерским хозяйствам предоставляется поддержка по новым направлениям, в том числе дотация на содержание от 5 коров молочного направления, возмещение сельскохозяйственным кооперативам 70% стоимости приобретенной техники украинского производства и оборудования", – сказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Данные изменения вносятся в порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки развития фермерских хозяйств.

В свою очередь министр социальной политики Марина Лазебная отметила, что этим проектом исключается дополнительная финподдержка в виде доплаты в пользу застрахованных лиц на уплату единого взноса на общеобязательное страхование для фермеров. Однако, согласно законодательству, члены фермерских хозяйств являются застрахованными лицами, поэтому Лазебная попросила не исключать такую поддержку.

Кабмин принял соответствующее постановление с однодневной доработкой замечаний.

Как уточнили в пресс-службе Минэкономики, принятым 22 апреля постановлением №106 "О внесении изменений в Порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для предоставления финансовой поддержки развития фермерских хозяйств" Кабмин также установил дополнительные направления поддержки фермерским хозяйствам.

В частности, кроме дотаций на содержание коров и компенсации стоимости отечественной техники, постановлением предусмотрена бюджетная субсидия на единицу обрабатываемых угодий (1 гектар) для новосозданных фермерских хозяйств, а также частичная компенсация расходов на консультационные услуги.

"Постановление расширит доступ фермерских хозяйств и сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов к государственным финансовым ресурсам и создаст условия для перехода более 300 фермеров на органическое производство, развития более 400 молочных ферм, увеличения не менее чем на 10 единиц количества кооперативов по переработке сельскохозяйственной продукции, стимулирования создания более 1780 фермерских хозяйств, в том числе, лицами из числа сельской молодежи", – прогнозируют в Минэкономики.