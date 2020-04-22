Кабмин утвердил особый порядок назначения на должности госслужбы на период карантина

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Документом предполагается, что субъекты назначения могут воспользоваться, в первую очередь, правом назначить на вакантные должности лиц из числа тех, кого предложили Комиссия по вопросам высшего корпуса государственной службы (для должностей категории А) и конкурсные комиссии (должности категории Б и В) по результатам незавершенных конкурсов по состоянию на начало действия карантина.

Также субъекты назначения или руководители государственной службы в государственном органе могут назначить на должность госслужбы лиц путем заключения контракта на прохождение госслужбы на период действия карантина и до дня назначения на эту должность лица уже по результатам проведенного конкурса после отмены действия карантина.

"То есть в этом случае лицо назначается на должность только на определенный срок, по истечении которого должен быть проведен обязательно классический конкурс на занятие должности государственной службы. И такой конкурс должен быть объявлен в течение двух месяцев после отмены действия карантина. Отбор лиц по такой процедуре будет осуществляться по результатам проведенных собеседований с теми кандидатами, которые захотят и будут соответствовать общим требованиям к тем, кто претендует на должности государственной службы. Кроме того, информация о подборе таким образом обнародуется на Едином портале вакансий государственной службы", - сообщил по результатам принятия решения министр Кабинета министров Олег Немчинов.

Кроме того, отмечается, что этот порядок не применяется к победителям конкурса, что по определенным причинам на момент вступления в силу этого постановления не назначены на соответствующие должности.

В таком случае назначения осуществляется на общих основаниях в соответствии с законом Украины "О государственной службе".