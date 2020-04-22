Саакашвили заявил о предложении Зеленского стать вице-премьером

Об этом Саакашвили написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - заявил Саакашвили.

Он заявил, что подходит к предложению Зеленскому "с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время".

Саакашвили сообщил, что может представить в Верховной Раде по необходимым изменениям как часть правительственной программы правительства Шмыгаля.

"Вместе с командой президента я готов работать со всеми патриотическими силами в парламенте Украины и с другими политическими силами в обществе, для того чтобы Украина с наименьшими потерями перенесла текущий мировой экономический кризис и справилась со всеми вызовами", - написал он.