Шмыгаль объявил о продлении карантина до 11 мая

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время открытого заседания правительства.

По словам премьера, введенные ограничения продемонстрировали

"Но моделирования аналитиков Национальной академии наук и данных Министерства здравоохранения свидетельствуют о том, что мы еще не прошли пик заболевания и он может наступить в начале мая. Исходя их этого правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая", .

По словам премьера, правительство разработало план выхода из карантина, который состоит из 5 этапов

"Есть стартовая точка реализации этого плана. Мы ее условно можем назвать день "К", то есть день "конца карантина". Начало реализации нашего плана сможем запустить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. По нашим прогнозам, этот день должен был бы наступить 11 мая. Поэтому сегодня будем продлевать карантин до этой даты", – сказал Шмыгаль.

Как сообщалось, Кабмин Украины на заседании 25 марта принял решение продлить карантин до 24 апреля

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила о начале пандемии коронавируса. В тот же день на заседании Кабинета министров было принято решение ввести в Украине трехнедельный карантин с 12 марта.

В период действия карантина временно приостанавливается учеба в дошкольных заведениях, школах и вузах, закрываются места массового скопления людей (торговые центры, кинотеатры и т.д.), также введен запрет на работу метро, междугородние пассажирские перевозки и массовые мероприятия с участием более 10 человек.