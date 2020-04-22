Кабмин планирует создать 500 тысяч рабочих мест с зарплатой до 8 тысяч, – Шмыгаль

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью РБК-Украина, передает БизнесЦензор.

"500 тысяч рабочих мест, которые я упоминал, которые мы хотим создать, они очень простые и в то же время они дадут возможность человеку месяц-два-три продержаться в условиях существующих ограничений. То есть зарабатывать, а не ждать, что государство выплатит какие-то мизерные средства. Работать в социальной сфере, коммунальной сфере, бюджетной, или в сферах с небольшой заработной платой, но продержаться", – сказал премьер.

По словам главы правительства, в том числе планируется занять около 170 тыс. человек на строительстве дорожной инфраструктуры.

"По нашим расчетам, это около 170 тысяч рабочих мест только в сфере дорожного строительства, которое будет уже в этом году. Конечно, там уже много людей работает, но, по расчетам дорожников, при вложении 80 миллиардов гривен в эту сферу – это дополнительно 20 тысяч дополнительных основных рабочих мест. Это только в этой сфере, а еще около 150 тысяч сопутствующих", – сказал Шмыгаль.

Премьер уточнил, что речь идет о создании "недорогих" рабочих мест с зарплатой около 6-8 тыс. грн.

"Могу сказать условно, пока мы еще считаем, но сумма колеблется 6000-8000 гривен. То есть это простая работа, на которую человек сможет прийти устроиться, и на следующий день уже ее получить. Ну, например, класть брусчатку или озеленителем, и так далее", – отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, по оценке Кабинета министров, в Украине потеряли работу около 2 млн человек.