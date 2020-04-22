Фонд госимущества впервые в истории заплатил советнику по приватизации

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы им впервые в истории Украины заплатили деньги за эти этапы. Сейчас мы разрабатываем модель вывода ОПЗ на приватизацию", – сказал руководитель ведомства.

По его словам, программа действий на ОПЗ в настоящее время такова: в сотрудничестве с советником завершить аудит предприятия; навести порядок, провести модернизацию второй колонны; осуществить централизацию закупок и повысить операционную эффективность.

Сенниченко также отметил, что в рамках стратегии приватизации советнику поручен вопрос поиска возможных решений в связи с долгом ОПЗ перед Group DF Дмитрия Фирташа на сумму более $250 млн, подтвержденный решением Стокгольмского арбитража.

"Он (советник) работает над тем, чтобы запланировать и провести при необходимости переговоры, чтобы потенциальный покупатель имел такие же обязательства перед третьими сторонами, включая НАК ("Нафтогаз Украины") или других кредиторов", – сообщил глава ФГИ.

Сенниченко уточнил, что в настоящее время продолжается суд в Украине на уровне Верховного суда о подтверждении решения Стокгольмского арбитража. "На текущую операционную работу предприятия этот долг пока не влияет", – подчеркнул он.

Как сообщалось, Pericles Global Advisory LLC отобрана советником по подготовке к приватизации ОПЗ в конце июля 2018 года по итогам первых конкурсов по отбору советников для продажи предприятий "большой" приватизации. В то же время работа советника длительное время была заблокирована судебным разбирательством, которое инициировал проигравший участник конкурса.

ОПЗ, находящийся в государственной собственности, выпускает химическую продукцию, а также занимается перевалкой аммиака на морской транспорт.

Украина дважды в 2016 году выставляла 99,567% акций ОПЗ на продажу: сначала в июле по стартовой цене 13,175 млрд грн, затем в декабре по сниженной цене 5,16 млрд грн, однако оба раза безрезультатно. Отсутствие интереса к ОПЗ, в частности, связано с его долгом свыше $250 млн структурам Фирташа.