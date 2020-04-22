Нацкомиссия в очередной раз отложила вопрос введения RAB-тарифов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее решение принято на заседании Комиссии в среду.

"Хотя это только запуск регуляторной процедуры, и у нас будет время обсудить этот вопрос со всеми, тем не менее предлагаю перенести принятие решения", – сказал во время заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Он объяснил это необходимостью "максимально сблизить позиции" в вопросе RAB-регулирования с проектом USAID по энергетической безопасности ESP, а также обсудить его с новоназначенным руководством Министерства энергетики и защиты окружающей среды.

"Мы провели очень конструктивную встречу с ESP, позиции очень уж похожи, но хочется сблизить их максимально. Надо также выслушать министерство, где назначен новый руководитель. Это орган, отвечающий за техническую политику, к которой относится этот вопрос", – отметил Тарасюк.

Он выразил надежду, что рассмотрение вопроса RAB-регулирования переносится в последний раз. "И будем запускать процедуру ради светлого будущего ОСР (операторов системы распределения", – резюмировал глава НКРЭКУ.

Как сообщалось, 8 апреля НКРЭКУ отложила рассмотрение вопроса RAB-регулирования в связи с многочисленными обращениями лицензиатов и профильных ассоциаций. В частности, воздержаться от его рассмотрения в условиях ограничительных мер, связанных с COVID-19, призвали НКРЭКУ Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) и комитет по энергетике ассоциации. Ассоциация среди прочего указала, что в условиях карантина проведение необходимых общественных обсуждений по данному вопросу является затруднительным.