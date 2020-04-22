Жеваго проиграл Нацбанку спор в Верховном Суде на 1,5 миллиарда

Соответствующее решение Верховный Суд принял 14 апреля, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

НБУ в декабре 2019 года заявлял, что решение Шевченковского райсуда Киева о взыскании с Жеваго 1,54 млрд грн вступило в законную силу. Как отмечал Нацбанк, он получил исполнительные листы и обратился к Государственной исполнительной службе для принудительного исполнения решения суда.

НБУ сообщал, что на конец декабря 2019 года общий долг банка "Финансы и Кредит" по всем кредитам рефинансирования составил 6,6 млрд грн.

"Ожидаем, что частично эта задолженность будет погашена за счет взыскания средств непосредственно с Константина Жеваго как с финансовой поручителя по кредитам рефинансирования, а также за счет обращения взыскания на имущество подконтрольных ему компаний - имущественных поручителей, к которым мы также подали около 30 исков в суды", – сказал начальник отдела правового обеспечения и судебной защиты Управления по работе с проблемными активами НБУ Сергей Бойко.

Как сообщалось, в начале августа 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) объявило о подозрении двум топ-менеджерам ликвидируемого банка "Финансы и кредит" по делу о растрате 2,5 млрд грн средств, сообщив, что в расследовании фигурирует бывший народный депутат.

В конце сентября следователи Госбюро расследований заочно вручили подозрение экс-нардепу Константину Жевагопо по этому делу.

В декабре 2019 года суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит". Также Жеваго объявлен в международный розыск.

Жеваго 27 сентября этого года было сообщено о подозрении в причастности к хищению средств банка "Финансы и кредит", где он является бенефициарным владельцем, на сумму 2,5 млрд грн.

Жеваго подозревается в организации растраты имущества банка и отмывании доходов, полученных преступным путем в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 УК Украины).