Производитель сидений для европейских автомобилей возобновляет работу заводов в Украине

Об этом сообщила заместитель директора компании "Bader Украина" Христина Горишна, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы 23 марта остановили производство на наших площадках как с учетом минимизации рисков для наших работников в условиях карантина, так и с учетом сокращения заказов от автоконцернов, которые приостановили работу своих конвейеров из-за проблем на фоне коронавируса", – сообщила представитель компании.

По словам заместителя директора, работники "Bader Украина" были отправлены в оплачиваемые отпуска на две недели, а потом в оплачиваемый простой согласно украинскому законодательству.

В то же время Горишна сообщила, что по мере возобновления работы автоконцернами-заказчиками будут постепенно восстанавливаться и работа "Bader Украина".

"Сейчас небольшое количество работников задействованы на заводе в Городке, а с 13 апреля постепенно восстанавливают работу и другие его работники. На всех других производственных подразделениях планируем возобновить работу с 4 мая", – сказала Горишна.

Топ-менеджер отметила, что пока сложно оценить убыток компании от временного простоя.

Замдиректора подчеркнула, что "Bader Украина" осуществляют весь комплекс мер, необходимых в условиях карантина, вызванных эпидемией коронавируса. Для безопасности работников в достаточном количестве закуплены профессиональные маски, перчатки и средства дезинфекции. Предприятие обеспечивает подвоз работников на работу, автобусы дезинфицируют после каждого рейса.

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ООО "Бадер Украина", зарегистрированное в Городке в 2006 году является филиалом Bader GmbH – одного из ведущих мировых производителей автомобильной кожи премиум-сегмента.

Основной вид деятельности "Бадер Украина" – производство кожи и кожаных изделий, их переработка, производство кожаных элементов, пошив кожаных сидений для автомобилей Audi, BMW, Mercedes, Skoda.

Компания помимо производства в Городке имеет два производства в с. Кожичи Яворивского района. В компании работает около 4 тыс. человек, ее оборот в 2019 году превысил 1 млрд грн.