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21.04.20 19:20

Производитель сидений для европейских автомобилей возобновляет работу заводов в Украине

Производитель кожаных обивок для автомобильных салонов ведущих мировых автопроизводителей компания "Bader Украина" постепенно возобновляет работу на производственных площадках во Львовской области после вынужденной приостановки на фоне остановки конвейеров на автоконцернах-потребителях продукции из-за карантинных мероприятий в этих странах.

Производитель сидений для европейских автомобилей возобновляет работу заводов в Украине

Об этом сообщила заместитель директора компании "Bader Украина" Христина Горишна, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы 23 марта остановили производство на наших площадках как с учетом минимизации рисков для наших работников в условиях карантина, так и с учетом сокращения заказов от автоконцернов, которые приостановили работу своих конвейеров из-за проблем на фоне коронавируса", – сообщила представитель компании.

По словам заместителя директора, работники "Bader Украина" были отправлены в оплачиваемые отпуска на две недели, а потом в оплачиваемый простой согласно украинскому законодательству.

В то же время Горишна сообщила, что по мере возобновления работы автоконцернами-заказчиками будут постепенно восстанавливаться и работа "Bader Украина".

"Сейчас небольшое количество работников задействованы на заводе в Городке, а с 13 апреля постепенно восстанавливают работу и другие его работники. На всех других производственных подразделениях планируем возобновить работу с 4 мая", – сказала Горишна.

Топ-менеджер отметила, что пока сложно оценить убыток компании от временного простоя.

Замдиректора подчеркнула, что "Bader Украина" осуществляют весь комплекс мер, необходимых в условиях карантина, вызванных эпидемией коронавируса. Для безопасности работников в достаточном количестве закуплены профессиональные маски, перчатки и средства дезинфекции. Предприятие обеспечивает подвоз работников на работу, автобусы дезинфицируют после каждого рейса.

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ООО "Бадер Украина", зарегистрированное в Городке в 2006 году является филиалом Bader GmbH – одного из ведущих мировых производителей автомобильной кожи премиум-сегмента.

Основной вид деятельности "Бадер Украина" – производство кожи и кожаных изделий, их переработка, производство кожаных элементов, пошив кожаных сидений для автомобилей Audi, BMW, Mercedes, Skoda.

Компания помимо производства в Городке имеет два производства в с. Кожичи Яворивского района. В компании работает около 4 тыс. человек, ее оборот в 2019 году превысил 1 млрд грн.

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