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21.04.20 19:11

Visa представила новую программу для подтверждения держателя карточки

Оператор крупнейшей в США платежной системы компания Visa Inc. представила обновленную программу Visa Secure, ранее известную как Verified by Visa, для аутентификации держателя карточки.

Visa представила новую программу для подтверждения держателя карточки

Об этом сообщила пресс-служба Visa Ukraine, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, программа использует последнюю спецификацию обновленного протокола 3DS, с помощью которого держатель карточки может подтвердить свою личность перед банком-эмитентом или другой организацией, выпустившей карточку, при совершении платежей в интернет-магазине или в момент транзакции без предъявления физической карточки.

"Visa Secure – новая программа, которая значительно расширяет возможности банков и торговых предприятий по выявлению попыток мошенничества и позволяет держателям карт оплачивать покупки просто, быстро и удобно", – заявила старшая вице-президент и директор регионального развития подразделения компании Visa в странах СНГ и Юго-Восточной Европы Вера Платонова.

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