Средняя ставка по кредитам в ломбардах превысила 215% годовых

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

Объем предоставленных ломбардами кредитов под залог прошлом году вырос на 10,6% – до 18,18 млрд грн, а оценочная стоимость имущества, принятого в залог, – на 6,2%, до 21,16 млрд грн.

Количество предоставленных кредитов увеличилась на 0,1% – до 11,77 млн штук. Сумма погашенных кредитов увеличилась на 10,5% – до 17,84 млрд грн, в т.ч. за счет предоставленного в залог имущества – на 37,5%, до 2,4 млрд грн.

Читайте также: Кабмин разрешил работу ломбардов и кредитных союзов во время карантина

По состоянию на конец 2019 года большинство кредитов были предоставлены ломбардами под залог изделий из драгоценных металлов и камней (76,9%) и бытовой техники (22,5%). Средний размер кредитов – 1544,9 грн.

По данным Нацкомфинуслуг, активы ломбардов в 2019 году выросли на 14,6% – до 4,26 млрд грн, собственный капитал уменьшился на 0,2% – до 1,86 млрд грн.

По состоянию на начало 2020 года было зарегистрировано 324 ломбарда и 6172 их обособленных подразделения. Для сравнения, на начало 2019 года было зарегистрировано 359 ломбардов, на начало 2018 года – 415.