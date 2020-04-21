Финансовые компании за год выдали кредитов на 80 миллиардов

Об этом свидетельствуют данные Национальной комиссии госрегулирования рынков финансовых услуг, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В том числе с физлицами были заключено 11,8 млн договоров на общую сумму 43,75 млрд грн, с юрлицами – на 35,1 млрд грн, с физлицами-предпринимателями – на 327 млн грн.

Задолженность по выданным кредитам на конец декабря составила 64,8 млрд грн, увеличившись на 35,6%, по сравнению с данными на конец 2018 года.

Средняя сумма займа для физических лиц в прошлом году составляла 3711 грн, для юрлиц – 50 230 грн, для ФЛП – 30 461 грн.

Читайте также: Финансовая компания "Новой почты" показала 700 миллионов прибыли

При этом 83,1% от количества заключенных договоров по предоставлению займов и 40,3% от сумм приходилась на договоры сроком действия до 30 дней.

70% договоров были заключены дистанционно на сумму 27,4 млрд грн (рост по сравнению с 2018 годом в 2,5 раз).

По данным Нацкомфинуслуг, на конец 2019 года лицензии для предоставления средств взаймы имели 684 финансовые компании, тогда как на конец 2018 года насчитывалось 40 таких компаний.